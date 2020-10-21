От Орлиного до Тылового уже быстро не поедешь

Руководитель департамента транспорта Севастополя издал приказ об ограничении максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильной дороге Орлиное – Тыловое.

Ограничение скорости на дороге муниципального значения вводится на основании представления ГИБДД по устранению угроз безопасности дорожного движения. Севавтодор должен обеспечить установку соответствующих знаков на трех участках дороги.

Документ опубликован 20 октября и вступил в силу без промедления.