Обнаружена главная площадь Херсонеса, считавшаяся полностью уничтоженной

Во время раскопок, проводящихся около кафедрального Свято-Владимирского собора, археологи обнаружили остатки первой площади древнего города Херсонеса Таврического, которая считалась полностью уничтоженной в 19 веке.

Об этом ТАСС сообщила первый заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных христиан, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

«Самый важный результат с точки зрения археологии — то, что мы обнаружили культурный слой и остатки строений, расположенных на главной площади Херсонеса. Много лет ученые были уверены, что они уничтожены при строительстве собора, но проведенные сейчас археологические работы показали, что это не так», — сказала Т.Сарапулкина.

Она уточнила, что в разных шурфах были обнаружены остатки различных зданий и сооружений, в том числе стена древнего храма, подвал дома IV в. до н.э. Большая часть таких объектов относится к Средним векам, но есть и находки античного периода. Таким образом, ученые получили возможность исследовать участки агоры — главной площади древнего Херсонеса.

Как пояснили в пресс-службе музея-заповедника, ранее научные археологические изыскания в этой части городища не проводились. В целом же, по оценкам ученых, к настоящему времени территория древнего города изучена примерно на треть.

Раскопки перед ремонтом

Замдиректора музея пояснила журналистам, что раскопки ведутся в рамках предпроектных работ, результаты которых будут учитываться при будущем ремонте собора. При поддержке фонда «Моя история» в храме оборудуют системы отопления и водоотведения.

По данным музея, отопление не было предусмотрено изначально, а система водоотведения была продумана при строительстве храма в 19 веке, но сейчас не функционирует. Т.Сарапулкина пояснила, что сейчас вода задерживается в конструкциях храма и около него дольше положенного, а это разрушает здание.

Научный сотрудник «Херсонеса Таврического» Анна Намойлик в свою очередь сообщила, что вокруг храма были заложены 16 шурфов — небольших раскопов для археологическоих разведок. Найдено множество предметов античного и средневекового времени: монеты, свинцовый крестик, фрагменты стеклянного браслета, черепки расписной керамики. А также фрагменты амфор с клеймами, подтверждающими качество изделий, из древнегреческого города Гераклея Понтийская — метрополии Херсонеса, расположенной на другой стороне Черного моря.

Кроме того, археологи обнаружили несколько погребений. Уже открыты могилы, обложенные плитами и, возможно, крупными фрагментами черепицы, и одна — в выдолбленная в цельном большом камне. Чтобы узнать больше о похороненных здесь людях, с останками будут работать антропологов. Пока даже нельзя сказать, сколько именно человек находятся в могилах, по первичному предположению ученых, их более десятка.

«Едва ли это рядовые жители города, если их похоронили рядом с [существовавшим в Средневековье храмом]. Понятно, что среди погребенных есть женщины: в одном из погребений найден стеклянный браслет, в другом, грунтовом, погребении идентифицированы останки женщины, которая возрастом не достигла 25 лет. Может быть, есть и детские останки», — уточнила А.Намойлик.

О музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. В Средние века там основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора — земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тысяч документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.