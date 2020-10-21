Миллиарды на воду Крыма возьмут в резервном фонде страны

Первоочередные мероприятия по водоснабжению Крыма и Севастополя будут профинансированы из резервного фонда РФ.

Об этом сообщил директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России Вадим Павлов на комитете Совета Федерации по экономической политике.

К мероприятиям по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, уже реализующимся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года», добавили первоочередные шесть — на 5,83 млрд рублей, которые будут завершены до конца 2020 года и профинансированы из резервного фонда страны. Всего же предусмотрено 14 мероприятий, на которые из федерального бюджета планируется направить 48 млрд рублей.

«К первоочередным были отнесены мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя», — сообщил В.Павлов.

К концу 2020 года завершение первоочередных мероприятий позволит обеспечить дополнительно Республике Крым около 22,5 тысячи куб.м воды в сутки, Севастополю — не менее 18,5 тысячи куб.м воды в сутки.

Кроме того, к марту 2021 года завершение мероприятия по строительству водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями дополнительно обеспечит Севастополю не менее 40 тысяч куб.м воды в сутки для бесперебойного водоснабжения населения и социальных объектов города.

Для обеспечения безусловного выполнения первоочередных мероприятий плана и расходования бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ, организован мониторинг их исполнения на еженедельной основе.

Еще три мероприятия на сумму более 10 млрд рублей уже включены в ФЦП. Остальные мероприятия плана на сумму 32 млрд рублей носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в программу за счет перераспределения финансирования по другим объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 года, а также с учетом определения целесообразности по итогам дополнительной оценки и реализации иных мероприятий плана.