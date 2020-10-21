Коронавирусных больных предлагают лечить виноградом

Различные болезни печени можно вылечить концентратом из сортов красного крымского винограда («Эноант»). Концентрат также помогает справиться с последствиями коронавируса и поддержать печень во время болезни. К таким выводам пришли ученые Крымского федерального университета, в течение года проводившие эксперимент на сотне крыс.

На кафедре внутренней медицины №1 Медицинской академии им.Георгиевского одной группе грызунов создавали острую алкогольную интоксикацию, а другой — хроническую, развивающуюся три и шесть месяцев. Потом крысам начали регулярно давать определенные для них дозы «Эноанта». Данные показали, что стабилизирующие процессы запускались во всех ста случаях, сообщает пресс-служба КФУ.

— Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошли активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты, — рассказала о результатах исследования доцент кафедры Анна Захарова.

По ее словам, полученные результаты можно применить на пользу заболевшим коронавирусной инфекцией и прошедшим интенсивный курс лечения антибиотиками, так как covid-19 производит сильное токсическое воздействие на организм, при этом страдает печень.