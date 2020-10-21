Федеральную целевую программу дополнили 7 новыми объектами

Решение о соответствующем распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету Севастополя на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года принято 21 октября на заседании правительства.

По словам и.о.директора департамента экономического развития Элимдара Ахтемова, речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Севастополь—порт Камышовая («Огурец»), реконструкции и оснащении филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета, строительстве очистных сооружений в Артбухте, строительстве палатного корпуса на 140 коек в горбольнице №4, реконструкции путепровода на автодороге Симферополь — Бахчисарай—Севастополь, газопроводе высокого давления, с переходом Севастопольской бухты, а также градостроительном инвестиционном обосновании строительства служебного социального жилья.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, принятие данного постановления позволит перейти к контрактации по всем объектам ФЦП, которые должны начинаться в 2020 году.