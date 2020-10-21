21 октября человечеству напоминают об угрозе йододефицита

Всемирный день йододефицита отмечают 21 октября. Нужно заметить, что эта проблема отмечается на всей территории Российской Федерации. И даже приморский Севастополь тоже относится к таким регионам.

Йод — незаменимый микроэлемент человеческого организма, являющийся основным компонентом гормонов щитовидной железы, регулирующей наш метаболизм.

Дефицит йода приводит к различным заболеваниям щитовидной железы. По данным ВОЗ заболевания щитовидной железы по своей распространенности занимают второе место среди эндокринных нарушений после сахарного диабета.

Недостаток йода у детей может приводить к замедлению роста и физического развития, отставанию в умственном развитии, к проблемам с обучаемостью. У взрослых отмечается снижение памяти, внимания и способности к восприятию информации. В период беременности йододефицит опасен риском выкидыша, врожденными аномалиями у ребенка.

Щитовидная железа — небольшой орган весом 15 граммов, расположенный на передней поверхности шеи, имеет форму бабочки. Вместе с другими железами входит в эндокринную систему органов, вырабатывающих биологически активные вещества — гормоны. Основной функцией щитовидной железы является поддержание нормального обмена веществ на клеточном уровне. Гормоны щитовидной железы стимулируют обмен веществ во всех клетках и регулируют практически каждый процесс в организме: дыхание, прием пищи, сон, движение, а также процессы во внутренних органах — от сердцебиения до работы репродуктивной системы, играет важную роль в функционировании иммунной системы.

В норме человеческий организм содержит 15-20 мг йода, 70-80% из которых накапливаются в щитовидной железе. Потребность в йоде у детей до 5 лет — 90-110 мкг, от 5 до 12 лет — 110-120 мкг, у подростков и взрослых — 150 мкг, у беременных и кормящих — 250 мкг, у пожилых людей — 100 мкг в сутки.

Наиболее эффективным и экономичным методом восполнения дефицита считается употребление в пищу йодированной поваренной соли. Также следует напомнить, что морские водоросли, морская рыба, морепродукты и рыбий жир — продукты, содержащие высокие концентрации йода. При этом в мясе, молоке, яйцах йода содержится очень мало, а в овощах, фруктах и зелени его практически нет.