Вода в Кадыковском карьере пригодна для использования

ГУПС «Водоканал» провел контрольный отбор проб воды из Кадыковского карьера, чтобы определить возможность ее подачи Севастополю.

Пробы и анализы, сделанные в июле и октябре в аккредитованной Центральной лаборатории питьевой воды, показали, что вода из озера в карьере жестче, чем в Чернореченском водохранилище, но превышений, которые бы повлияли на невозможность ее очистки, нет.

«Сейчас мы проводим контрольные замеры», — сообщил главный инженер ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин 19 октября. Он уточнил, что делают химический, бактериологический и радиологический анализы. «Контрольные пробы, которые взяты сегодня, будут обнародованы», — пообещал он.

При подаче воды из Кадыковского карьера в водопроводную сеть Севастополя пробы будут браться регулярно. Вода из карьера по трубам будет поступать в Черную речку, далее — на гидроузел №3. Там анализ воды делают каждый день.

«Ежедневно мы планируем брать 15 тысяч кубометров воды. Это позволит нам меньше отбирать воды из Чернореченского водохранилища», — объяснил А.Стапакин.

Запас воды в Кадыковском карьере составляет 4,67 млн куб.м. При таком отборе его хватит на 30 дней.

В текущем году из-за сухой погоды и отсутствия обильных осадков в Севастополе существенно сократились запасы воды в Чернореченском водохранилище. При минимальном неприкосновенном запасе в 7 млн куб.м сейчас в водохранилище воды меньше 16 млн куб.м.