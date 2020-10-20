В небольших домах много проблем и мало денег

В Севастополе управляющие компании отказывают в обслуживании малочисленным товариществам собственников жилья (ТСЖ). По их мнению, в домах, где мало квартир, много проблем и мало денег.

Проблемы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов по ул.Ломоносова, 11, и ул.Генерала Петрова, 14, 19, начались вместе с возвращением в родную гавань, в 2014 году. До этого времени дома, находящиеся в ведении РЭП-17, худо-бедно, но обслуживались.

С вхождением Севастополя в российскую юрисдикцию РЭПы отменили, вместо них организовали управляющие компании. Улицы Ломоносова и Ген.Петрова расположены в центре города, но государственная управляющая компания «Центр» от этих домов отказалась. Нерентабельные дома в 2017 году были переданы в управление ООО «УК Остряково», но только формально, на бумаге. Собственники жилья исправно платили за содержание общего имущества, которое никто не содержал.

Возмущенные неудовлетворительной работой управляющей компании, собственники квартир неоднократно обращались в разные государственные инстанции: в департамент городского хозяйства, в главное управление государственного жилищного надзора, к Михаилу Развожаеву — в то время и.о. губернатора, в прокуратуру. Но сдвинуть ситуацию с мертвой точки им не удалось.

Управляющей компании больше нет

По вопросу невыполнения взятых обязательств ООО «УК Остряково» по содержанию и ремонту общего имущества дома и неудовлетворительного санитарного состояния его придомовой территории жильцами также было направлено коллективное письмо в прокуратуру Ленинского района.

Из ответа они узнали, что решением Госжилнадзора и Арбитражного суда Севастополя от 1 октября 2019 года ООО «УК Остряково» признано банкротом.

На основании этого Госжилнадзор в середине октября обратился в горхоз о созыве общего собрания собственников для решения вопроса о выборе способа управления многоквартирным домом. Департамент городского хозяйства в лице и.о. директора Евгения Горлова в свою очередь проинформировал граждан, что их дом включен в конкурсную документацию по открытому конкурсу по отбору управляющей организации. Дата проведения была назначена на 19 декабря 2019 года.

На том все и закончилось. С октября 2019 года счета на содержание общего имущества не приходят, услуги не оказываются, телефоны «УК Остряково» молчат, все данные с сайта компании удалены.

Что с вас возьмёшь?

— Как только сняли ограничения из-за коронавирусной инфекции, активистки нашего дома отправились в управляющие компании «Центр» и «Управдом» с просьбой взять наш дом в управление, — рассказывает Владимир Бойко, житель дома №11 по ул.Ломоносова.

Но, по его словам, в обеих управляющих компаниях представителям дома №11 категорически отказали с формулировкой: «Ваше ТСЖ чересчур маленькое, что с вас возьмешь»?

В одноподъездном доме постройки 1953 года на ул.Ломоносова 11 квартир. В шести из них живут собственники, еще пять квартир сдают. В доме проживает много детей. Придомовая территория и подъезд не убираются много лет, не обеспечиваются ремонт общих помещений и обрезка деревьев, там, где должны размещаться детская площадка, зона отдыха, место для сушки белья, — полное запустение и разруха.

Жильцы в отчаянии и не понимают, что они должны сделать или куда обратиться, чтобы чиновники услышали об их проблемах.

Круг замкнулся

«Севастопольская газета» обратилась в департамент городского хозяйства с вопросом, чем завершился объявленный открытый конкурс по отбору управляющей компании в декабре 2019 года? В ответе говорится, что жителям дома по ул.Ломоносова, 11, неоднократно предоставлялись консультации и методическая помощь по проведению общего собрания и оформлению протоколов, но жильцы так и не приняли окончательного решения. По словам и.о. главы горхоза Андрея Анохина, когда все юридические процедуры по выбору способа управления собственниками жилья будут соблюдены, «будут приняты меры по определению управляющей организации путем проведения конкурса».

Справка

ООО «УК Остряково» зарегистрировано в феврале 2015-го. Учредители — Глеб Шайтанов и Сергей Тимофеев, генеральный директор компании Александр Пьеро.

«УК Остряково» управляло домом по ул.Ломоносова, 11, с 1 ноября 2017 года. По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 431,20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В октябре 2019 года ООО «УК Остряково» было признано несостоятельным (банкротом), с тех пор находится в процессе ликвидации. Конкурсным управляющим — человеком, занимающимся банкротством предприятия, — назначен его генеральный директор — А.Пьеро.