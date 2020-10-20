Разрушенный ремонтом Исторический бульвар восстановят к 2022 году

По данным сайта госзакупок, контракт на 125,5 млн рублей заключен с ООО «Равелин» — единственным участником, подавшим заявку. Заказчик — ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» — фирма Министерства культуры РФ.

Согласно техническому заданию подлежит реконструировать кинопавильон под центр «Корпус Рубо-Тотлебена», ожидальный павильон — под туристический информационный центр, существующее здание — под мемориальный музей Ивана Папанина, а здание склада — под отдел сувенирной продукции. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию необходимо к началу 2022 года.

ООО «Равелин» имеет лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданную Министерством культуры РФ. Компания работает на рынке 15 лет. Занималась восстановлением объектов культурного наследия во многих городах России. В 2020 году в Севастополе проводила работы по сохранению и реставрации Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора» 1944-1974 годы. Общая сумма контрактов на этом объекте составила порядка 360 миллионов рублей. Тогда заказчиком выступал Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.

Напомним, реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и обещали завершить к концу 2021 года. На работы было выделено 435 миллионов рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр». В 2019 году реконструкция бульвара была приостановлена из-за финансового конфликта и судебных разбирательств «Меандра» и нанятого им субподрядчика ООО «СК «Ирбис».

В сентябре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал руководителей ООО «Меандр» по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Компанию обвинили в хищении аванса в 191 млн рублей, заплаченного по 600-миллионному контракту. К реставрации фирма не приступила.

Директор Севастопольского военно-исторического музея Николай Мусиенко, в чьем ведомстве находится разрушенный «Меандром» Исторический бульвар, был уволен с должности в середине сентября 2020 года.