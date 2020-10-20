Платан Палласа в Терновке полностью здоров

Специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы совместно с Севприроднадзором обследовали 250-летний платан в центре села Терновка. С помощью приборов экологи пытались установить точный возраст древесного великана и в каком состоянии находится ствол.

Дерево носит название «Платан Палласа». Оно около 29 метров в высоту и почти семь метров в обхвате. Москвичи при помощи резистографа — тонкого бура, который иглой входит внутрь ствола, выясняли, есть ли внутри гниль или грибковые споры. Как оказалось терновский долгожитель полностью здоров, несмотря на многовековой возраст. А вот легенда, что платан посажен в конце 18 века академиком Палласом, может быть развенчана, если исследования колец дерева дадут результат свыше 250 лет.

«<...> Самое главное, что внесение наших уникальных деревьев в реестр старовозрастных, позволит получить им статус памятника природы и предусмотреть для них охранный режим и особый уход», – передает пресс-служба правительства Севастополя слова кандидата биологических наук, председателя регионального отделения русского ботанического общества РАН Натальи Мильчаковой.

Платан Палласа из Терновки уже два года находится в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Что касается охранного статуса, то дерево пока только в перспективном списке таких объектов природы города Севастополя.

По легенде, платан был посажен в конце 18 века академиком петербургской академии наук Петером Симоном Палласом. Дерево ограждено и имеет информационный знак. Платан изображен на гербе Терновки.