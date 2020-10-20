Отремонтировали половину дороги до Соколиного

Ремонт части дороги «Ялта – Бахчисарай» от трассы «Таврида» до села Соколиное выполнен на 50%. Протяженность ремонтируемого участка составляет 26 километров.

На объекте круглосуточно работают 100 человек и 65 единиц техники. Дорожники заканчивают фрезеровать старое дорожное полотно, верхний слой покрытия уложен на 44%. Проводятся работы по укреплению обочин и устройству тротуаров, подготовка основания под бортовой камень и его установка.

До 1 декабря, согласно условиям контракта, ремонтные работы будут завершены, сообщила пресс-служба подрядчика — АО «ВАД».