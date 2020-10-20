Из Симферополя открыли шесть новых зимних направлений полетов

С 14 ноября авиакомпания приступит к полетам из Симферополя в Нижний Новгород и обратно. Рейсы будут совершаться до 27 марта 2021 года каждый вторник и субботу. Также с 14 ноября начнется выполнение рейсов между Симферополем и Пермью. Полеты запланированы дважды в неделю: из Перми — по средам и воскресеньям, в обратном направлении — по средам и субботам. Рейсы продлятся до 24 марта.

Прямое авиасообщение Симферополя с Челябинском и Уфой в рамках осенне-зимнего расписания стартует с 15 ноября и продлится до 25 марта 2021 года. Рейсы между столицами Республики Крым и Башкирией будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Прямые перелеты из Симферополя в Челябинск запланированы на среду и воскресенье, в обратном направлении — на понедельник и четверг.

Рейсы из Крыма в Сургут и обратно начнут выполняться с 16 ноября по понедельникам и пятницам. Прямое авиасообщение между регионами продлится до 22 марта 2021 года. Перелеты из Симферополя в Тюмень и в обратном направлении откроются 17 ноября и будут осуществляться до 26 марта 2021 года каждые вторник и пятницу.

Nordwind в этом сезоне станет перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью в аэропорту «Симферополь» в осенне-зимний период навигации. Кроме перечисленных новых направлений авиакомпания этой зимой будет совершать рейсы из столицы Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и в обратном направлении.