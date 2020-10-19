Велодорожку на ПОРе спроектировали неудачно

В Севастополе полным ходом идет благоустройство скверов вдоль проспекта Октябрьской революции и перед зданием Гагаринской администрации. Но жителей близлежащих домов не устраивает велодорожка, которую по проекту должны проложить вдоль проезжей части ПОРа.

— Как было изначально предложено проектом, дорожка проходила вдоль проезжей части, слишком близко к зеленым насаждениям. В ходе обсуждений проекта с жильцами мы поняли, что этого делать нельзя, — объяснил глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов, отправившийся на инспекцию работ.

О ходе ремонта рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Севпроектмонтаж» Михаил Чернятин. По его словам, уже на 80% участков произведен монтаж полива, завозится земля, производится озеленение. На седьмом участке возле дома №1 по ул.Степаняна озеленение подходит к концу. На все пространство — вдоль нечетной стороны пр.Октябрьской революции и на территории сквера у здания Гагаринской администрации — будет завезено девять тысяч кубометров земли. Там предполагается высадить порядка 500 деревьев и 600 кустарников. Будут оборудованы две детские площадки и памп-трек в районе Гагаринской администрации, рассказал М.Чернятин пресс-службе севастопольского отделения партии «Единая Россия».

Капремонт скверов вдоль пр.Октябрьской революции финансируется правительством Москвы. Сумму порядка 358 млн рублей перевели на эти зеленые зоны вместо того, чтобы реконструировать обелиск городу-герою Севастополю («Штык и парус»).