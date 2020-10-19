В парке проблема с туалетом

Совместный выезд по обращениям жителей проспекта Ген.Острякова провели депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова и глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин. В парке им.60-летия СССР, сданном в декабре 2019 года, они выявили ряд проблем.

Внимание депутата привлекла общественная уборная.

— Сквер замечательный. Он зеленый, посещаемый, любимый. Но вести ребенка в туалет, в единственную работающую кабинку, из которой все выплескивается, — это невыносимо. Вопрос об общественных туалетах неоднократно поднимался, некоторые туалеты в центре города были приведены в порядок. Теперь надо решать эту проблему в парках. Либо контролировать исполнение функционала государственного бюджетного учреждения — собственника данного имущества, либо отдавать частнику и с него спрашивать, — цитирует пресс-служба севастопольского отделения партии «Единая Россия» депутата заксобрания Т.Щербакову.

В парке им встретился мужчина на инвалидной коляске. Это оказался севастопольский активист Александр Сидельников, живущий в районе пр.Ген.Острякова. Он не только рассказал, с какими сложностями ему дается прогулка, посещение магазина и социального центра, но и продемонстрировал насколько сложно въехать на коляске в общественный туалет.

За состояние парка им.60-летия СССР и туалетов в нем отвечает ГБУ «Парки и скверы».