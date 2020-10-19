У болеющих на дому возьмут расписку о соблюдении режима самоизоляции

Болеющих covid-19 в легкой форме на дому обяжут взять на себя ответственность по соблюдению режима. Об этом 19 октября на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин. По его словам, соответствующий приказ по департаменту здравоохранения уже подготовлен.

— Когда врач первичного звена определяет, что больной будет находиться дома, он берет у пацинта расписку-предупреждение, что тот находится на режиме самоизоляции. Мы также приняли решение, что в случае неадекватности или каких-либо экстраординарных мероприятий будем выносить постановление, с целью последующего движения его через суд, для применения каких-то мер, — пояснил Р.Проскурнин.

В случае нарушения режима больного будут госпитализировать.