Цифровой телесигнал дойдет до всех

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на смету строительства фрагментов сети цифрового наземного телевещания в Севастополе.

В октябре 2019 года Республика Крым и Севастополь окончательно перешли от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Но работы по созданию необходимой инфраструктуры для полного охвата населенных пунктов телевещанием в цифровом формате продолжаются. Для этого должны быть построены радиотелевизионные передающие станции (РТПС) в пригородной зоне Севастополя: Инкермане, Балаклаве и Верхнесадовом. Кроме того, будут сооружены станции радиорелейной линии доставки цифровых пакетов к РТПС в Форосе и в районе Байдарского перевала.

Строительство цифровых радиотелевизионных передающих станций обеспечит цифровое вещание телевизионных программ первого, второго и третьего частотных мультиплексов в стандарте DVB-T2. Проектные решения включают строительство антенно-мачтовых сооружений, прокладку линий электропередач, монтаж и настройку телекоммуникационного и релейного оборудования, а также другие необходимые работы.

Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика — ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Генеральная проектная организация — ООО «Телеком-проект-5».