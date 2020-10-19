Сознательность граждан по ношению масок резко возросла

Cознательности севастопольцев в части соблюдения профилактических мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией значительно выросла. Об этом заявил 19 октября на аппаратном совещании директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он отметил, что даже в самом маленьком магазине, а также на общественном транспорте люди дисциплинированно носят маски.

Между тем, по фактам несоблюдения масочного режима за прошлую неделю все же составлено 218 протоколов, по которым на следующей неделе суды вынесут решения.

Кроме того, за неделю проведено 715 профилактических бесед.

Выслушав эту информацию, глава города распорядился организовать выборочно проверку гостиниц, акцентировав внимание на предоставлении справок пцр при заселении. Он также поручил проконтролировать выполнение распоряжения по прекращению приема иногородних экскурсионных групп.