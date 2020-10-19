Прививать школьников от гриппа будут выездные медицинские бригады

Такое решение принято в горздраве и озвучено 19 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как сообщила замгубернатора Ольга Тимофеева, по состоянию на 16 октября на карантин по ОРВИ закрыты 8 классов.

— Мы готовы к вакцинации, но на сегодня еще 46% школьников, родители которых дали согласие на прививку против гриппа, не привиты, — пояснила замгубернатора.

Как сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин, созданы специальные прививочные бригады, которые и будут делать прививки в школах в специальных кабинетах. Как выяснилось, первоначальное распоряжение губернатора, чтобы прививки делали школьные медработники, признано не отвечающим существующим требованиям.

По словам А.Кулагина, медицинская бригада перед прививкой должна проверить состояние ребенка и установить отсутствие у него признаков ОРВИ, что является противопоказанием для прививки.

По данным, озвученным О.Тимофеевой, 15% школьных учителей пока еще остаются непривитыми от гриппа, и этот пробел необходимо восполнить.

На совещании еще раз подтвердили намерение перед предстоящими каникулами провести тестирование работников сферы образования на наличие новой коронавирусной инфекции.