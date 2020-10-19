Ограничивать подачу воды в Севастополе пока не планируют

Журналистам показали Чернореченское водохранилище, строительство водовода к озеру Кадыковского карьера и ковшового водозабора, насосной станции и очистных сооружений на реке Бельбек.

На сегодняшний день в Чернореченском водохранилище осталось 16 млн куб.м воды, которых по подсчетам руководства города хватит на три месяца бесперебойного водоснабжения.

В 2014 году в конце декабря в водохранилище было критическое количество воды — 7 млн куб.м. Тогда помогла природа: в декабре прошли интенсивные дожди, выпал обильный снег. К весне водохранилище наполнилось до 40 млн куб.м. В этом году ситуация не такая обнадеживающая.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил объекты водоснабжения города и стройплощадки новых.

— Бетонные кольца, которые обычно скрыты под водой, сегодня стоят на суше. В конце декабря даже в самые сложные периоды водохранилище начинает наполняться, но тем не менее прогноз для Севастополя пока не утешительный. Мы должны обязательно подстраховаться, чтобы обеспечить Севастополь стабильным водоснабжением на случай продолжающейся засухи, — заявил губернатор.

По поручению президента страны правительство города совместно с военными подготовило программу по стабильному водообеспечению Севастополя. В нее вошли первоочередные и среднесрочные мероприятия. К первоочередным относится строительство двух главных объектов. Первый — переброска воды Кадыковского карьера. Прокладывается трубопровод, который позволит забрать воду и сбалансировать часть потерь на Чернореченском водохранилище. Из озера в карьере планируют забирать до 15 тысяч кубометров воды в сутки — это десятая часть потребности города. Водовод пройдет через земли совхоза «Золотая балка».

И второй объект, на который возлагаются большие надежды, — это ковшовый водозабор на реке Бельбек в районе села Верхнесадовое. Он должен давать 50 тысяч куб.м воды в сутки в период активного паводка. Это те самые паводковые воды, которые просто по Бельбеку уходят в море. Строительство водозабора позволит экономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения. Отсюда вода будет подаваться прямиком на Днепровский водовод и на гидроузел №3.

Стройки начаты

На реализацию этих проектов Правительство РФ выделило около 5 млрд рублей. На обоих объектах работают военные строители. Деньги выделили непосредственно Министерству обороны, финансирование открыто, и работы начались.

Советник директора главного военно-строительного уп­рав­ле­ния №4 Алексей Трубачев прокомментировал строительство.

— Срок завершения работ по Кадыковскому карьеру — 25 декабря 2020 года. По водозаборному узлу Бельбек — 12 марта 2021 года, — доложил А.Трубачев.

Предположительный срок строительства может быть сокращен. На объекте сейчас работают 160 человек и 38 единиц техники. На следующей неделе предполагается рост задействованного количества техники на 20 единиц и личного персонала на 150 человек.

Дополнительно город планирует произвести ремонт двух водопроводов: на пр.Октябрьской революции и в Инкермане, где зафиксированы наибольшие водопотери.

— Программа ремонта сетей утверждена на три года. Максимально уменьшить водопотери — это тоже важное направление работы, — объяснил М.Развожаев. За три года город планирует уменьшить потери с 40% до 20%.

— Наша задача — сделать так, чтобы избежать перехода на почасовую подачу воды и прожить этот засушливый год без отключения водоснабжения, — заверил губернатор.

Кроме того, как альтернативный источник водоснабжения планируется использовать озеро у горы Гасфорта. Там собираются забирать порядка трех миллионов тонн воды в месяц.

По словам губернатора, будет проведен аудит всей системы водоподачи и разработана цифровая модель водообеспечения города для выявления красных точек наибольшей потери воды.

Город развивается, строятся новые социальные объекты, и рост водопотребления постоянно увеличивается. В настоящее время в сезон городу необходимо до 150 тысяч кубометров воды, и этот объем будет неуклонно расти, поэтому в правительстве Севастополя прорабатываются и другие среднесрочные проекты, о которых журналистам пообещали рассказать в ближайшем будущем.