Начался суд по второму делу о КОС «Южные»

Состоялось судебное заседание в отношении лица, обвиняемого в хищении двух миллиардов рублей, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Судебное заседание в отношении лица, обвиняемого в хищении путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, прошло 15 октября. Предварительное следствие по этому делу велось Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации на основании оперативных данных, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Подсудимый обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», в размере 2,056 млрд рублей.

Проведена подготовительная часть судебного заседания, рассмотрены ходатайства сторон, и начато судебное следствие. Допрошен представитель потерпевшего. 17 ноября на судебном заседании будут допрошены свидетели.

По хищению двух миллиардов на КОС «Южные» в Ленинском суде рассматривались три дела. По первому — бывшему руководителю ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александру Антюфееву 8 октября оглашен приговор: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет занимать должности в государственных органах сроком два года.

Второе дело — в отношении бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Третье — в отношении руководителя фирмы-подрядчика АО «НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова.

Контракт на строительство КОС «Южные» между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО «Биотехпрогресс» был заключен в декабре 2017 года без казначейского сопровождения. Аванс в размере 2 млрд рублей перевели в банк, который весной 2018 года лопнул. Из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств в феврале 2019 года было принято решение суда о разрыве контракта с АО «Биотехпрогресс».