На воду для Крыма будет направлено около 50 млрд рублей

Правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Об этом сообщил 19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть — из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей», — цитирует ТАСС М.Мишустина.

Премьер-министр отметил, что решить вопрос с водообеспечением Крыма правительству поручил Президент РФ Владимир Путин.

«Это важная тема для людей и развития полуострова, — сказал глава кабмина. — Нужно сформировать там современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений».

В подготовленном правительством России комплексном плане по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя «предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры».

М.Мишустин напомнил, что ранее кабмин уже выделил почти 6 млрд рублей на строительство на полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.