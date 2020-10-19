Коровы уничтожили центральную аллею села

Жители села Орловка в Качинском муниципальном округе Севастополя жалуются на пастухов, которые не следят за выпасаемым стадом.

Коровы практически уничтожили ели, которые были высажены на аллее, ведущей к пляжу «Звездный берег», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

— Очень наболевшая проблема в селах — коровы, точнее, люди, которые не следят за их выпасом. Есть места, определенные департаментом городского хозяйства, где могут пастись животные. Но коровы свободно разгуливают по территории сел и уничтожают благоустройство. Жители Орловки обратились с жалобой: крупный рогатый скот сломал ели, высаженные на аллее, ведущей от пятиэтажек к пляжу «Звездный берег», — рассказал местный единоросс Роман Тишко.

Жалобщики сделали фото бирок на ушах неуправляемых коров, чтобы найти их владельцев.

Партиец пообещал отработать жалобу с управлением ветеринарии и посодействовать в составлении административного протокола на нерадивых пастухов.