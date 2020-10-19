Как севастопольцам воспользоваться льготами на имущественные налоги

Продолжается кампания по уплате имущественных налогов за 2019 год. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

В Севастополе физические лица уплачивают транспортный и земельный налог. Кроме того, граждане уплачивают налог за принадлежащую им на праве собственности недвижимость на территории других субъектов, в частности жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, иные строения, сооружения и помещения.

Расчет этих налогов производят налоговые органы на основании сведений, поступающих из регистрирующих органов. Для уплаты налогов направляется налоговое уведомление с указанием сумм и данных, на основе которых они были рассчитаны. В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам, с учетом льгот.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Всего в соответствии с Налоговым кодексом РФ предусмотрено 16 льготных категорий граждан.

Обращаем внимание, что права на льготы имеют лица, достигшие «предпенсионного возраста». Эта федеральная льгота закреплена также на региональном уровне. Принят Закон Севастополя от 3 октября 2018 года №443-ЗС «О внесении изменений в некоторые законы Севастополя, предусматривающие меры социальной поддержки и иные льготы для лиц, достигших возраста, дающего право на пенсию по старости». Этим законом предусмотрены, в частности, льготы по уплате имущественных налогов для севастопольцев, достигших возраста 55 и 60 лет и имеющих необходимый страховой стаж:

— не облагаемые налогом 6 соток — вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м от общей площади принадлежащего гражданину земельного участка;

— освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида (дом или часть дома, квартира или ее часть, комната, гараж и т.д.).

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.

Напомним, что граждане, имеющие право на льготу, могут предоставить заявление по форме непосредственно в любой налоговый орган, а также подать его через МФЦ, направить по почте либо через личный кабинет налогоплательщика.