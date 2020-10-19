К ремонту подпорных стен поручено подойти системно

Обрушение после дождя двух подпорных стен — 5 октября на улице 4-я Бастионная и 12 октября на ул.Новикова в Балаклаве — стало причиной распоряжения губернатора главе горхоза инвентаризировать все аварийные стены. В Севастополе оказалось порядка двух сотен подпорных стен в аварийном состоянии.

В первом случае причиной обрушения части стены стало разрушение бетонного лотка, в котором находятся силовой кабель и сети связи.

— Мы сразу провели демонтаж конструкции. Управлением технического контроля выдано предписание собственникам сетей о необходимости привести свои сети в надлежащее состояние. В процессе эксплуатации вода нашла свое русло и подмыла этот участок, — доложил и.о. директора горхоза Евгений Горлов.

По его словам, эту стену включили в план по проектированию на 2020 год, теперь необходимо внести изменения в соглашение между Москвой и Севастополем. Ремонт запланирован уже в этом году.

Губернатор Михаил Развожаев потребовал при ремонте сохранять исторический вид подпорных стен, призвав «усилить эстетические свойства стены».

Директор горхоза доложил о данном управляющим компаниям поручении провести инвентаризацию подпорных стен и на придомовых территориях, посетовав, что многие стены не имеют армирования, в процессе эксплуатации были подмыты, и камни стали выпадать сами собой.

— Нужна четкая программа, в какие сроки мы должны сделать их в каком качестве, — заключил глава города, заявив о необходимости системной работы в выявлении и ремонте наиболее критических объектов.

Напомним, что еще в 2012 году в Севастополе инвентаризация объектов коммунального хозяйства выявила свыше тысячи объектов, которые нуждаются в ремонте с целью обеспечения безопасности горожан.