Для развоза лекарств ковидным больным на дом не хватает легкового транспорта

Такая информация была озвучена на аппаратном совещании 19 октября. На вопрос о готовности первичного звена медучреждений к такой форме обслуживания пациентов и.о.директора горздрава Сергей Шеховцов отчитался, что 17 октября были получены, поставлены на учет и розданы в медучреждения необходимые лекарства.

— Амбулаторные бригады в больницах сформированы, начинают раздавать препараты и развозить их по домам, — сообщил С.Шеховцов. Он также сказал, что дополнительно на эти цели Первой горбольнице уже выделено три единицы транспорта, доптранспорт также получат больницы №4 и №9.

— Если будет дополнительная потребность, автомашин для развоза лекарств не хватает, будем оперативно усиливать первичное звено, — предупредил губернатор Михаил Развожаев, на что заместитель губернатора Александр Кулагин ему сразу сообщил, что на все больницы еще нужно 11 автомобилей.

Глава города распорядился проработать этот вопрос.

