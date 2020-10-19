Число заболевших за сутки перевалило за полсотни

На утро 19 октября covid-19 заболели 51 человек. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его информации, за неделю заболело 285 человек, что в 1,3 раза больше, чем за предыдущую неделю, сейчас в стационарах находятся 235 человек в возрасте старше 65 лет.

— В стационаре инфекционной больницы — 301 человек, в том числе 30 детей и 115 пациентов старше 65 лет, в отделении интенстивной терапии — 10 человек, из них 3 — на ИВЛ. В больнице №9 на сегодня — 243 человека, из них 103 — старше 65 лет, 19 пациентов — в отделении интенсивной терапии, 6 — на ИВЛ. В пансионате «Изумруд» — 81 человек, из них 17 страше 65 лет. — сообщил А.Кулагин.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, еще пять заболевших гражданских лиц проходят лечение в госпитале Минобороны.

За минувшие сутки умерло трое мужчин в возрасте 77, 69 и 58 лет, во всех случаях течение болезни было осложнено двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Таким образом, с начала года количество заболевших составило 1640 человек, выздоровело —1054, 51 человек умер.