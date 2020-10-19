Черноморский флот отправился бороться с коронавирусом в Абхазию

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны Российской Федерации окажут помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

17 октября подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выдвинулись из пункта постоянной дислокации. В настоящее время колонна из 11 специальных автомобилей, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, совершают марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолеет более 800 километров, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено.

По прибытии на место подразделения РХБЗ ЧФ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.