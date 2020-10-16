В Крыму возможны ночные заморозки

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с вечера 17 октября, 18 и19 октября в Крыму ожидается резкое изменение погоды.

На полуостров идут дожди, предупреждают синоптики. 18 октября осадки будут местами очень сильные, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра до 17-22 м/с.

В понедельник, 19 октября дожди прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха резко понизится и составит ночью 3…8°, днем 13…18°С.

В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до 1-3 градусов, говорится в сообщении крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Севастополю

17 октября — переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер южный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

18 октября — переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 18…20°.

19 октября — переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 16…18°.