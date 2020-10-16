В Херсонесе отменены массовые мероприятия и не проводятся экскурсии

Администрация музея-заповедника сообщает об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории Херсонеса на ближайшие две недели.

Введенные ограничения касаются в том числе Второго художественного фестиваля «Арт-осень» и Второго международного общественно-культурного форума «Мир для мира», проведение которых было запланировано на 17 и 18 октября.

Также на период действия введенных ограничений прекращена экскурсионная деятельность.

Территория музея-заповедника, экспозиционные и выставочные залы для посещения будут открыты.

«Данные меры введены для вашей безопасности. Мы надеемся, что через две недели эпидемиологическая ситуация улучшится, и мы снова сможем радовать вас экскурсиями по древнему городу и интересными мероприятиями», — сообщила пресс-служба музея-заповедника.