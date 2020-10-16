В Балаклаве должны наконец-то поднять затонувшие суда

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в Балаклавской бухте. Установлено, что в акватории бухты на территории Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» затоплены плавпричал и катер, из которого вытекали нефтепродукты.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой в Ленинский районный суд направлено исковое заявление о возложении на правительство Севастополя обязанностей по подъему затонувших объектов, которое рассмотрено и удовлетворено. С целью исполнения решения суда, Главным управлением природных ресурсов и экологии Севастополя заключен контракт на выполнение указанных работ, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Подъем затонувших объектов должны были провести 15 и 16 октября 2020 года. Но пресс-служба правительства города сообщила, что по техническим причинам подъем отложен.

Интересно, что Ленинский районный суд Севастополя обязал поднять утонувшие причал и катер еще в ноябре 2016 года, но правительство города не спешило проводить работы по очистке Балаклавской бухты. Тогда Городской суд установил ему предельный срок подъема — до конца 2019 года.