США не продлевает запрет на полеты своей авиации над Крымом

Это следует из официального уведомления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, опубликованного в четверг в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства, сообщает ТАСС.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя <...> из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США»,—- говорится в уведомлении.

Запрет, введенный в 2014 году изсоображений безопасности, истекает 27 октября.

«Хотя ФАУ ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать [наличие] конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов. <...> Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», — утверждают власти США. Они также отмечают, что «ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась».

При этом вашингтонская администрация до 27 октября 2021 года продлила запрет на полеты в районы полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Свое решение американские власти объясняют сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Район полетной информации — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Введение запретов

Запрет на полеты в Крым и восточные районы Украины вводился ФАУ в несколько этапов с 2014 года. Как поясняло ранее американское ведомство, ограничения распространяются на «все пассажирские и грузовые авиакомпании США, а также летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, кто работает на иностранных перевозчиков».

С 2014 года действие данных запретов неоднократно продлевалось. Последний раз это произошло в октябре 2018 года. Тогда американские власти продлили ограничения на полеты в районы полетной информации Симферополя и Днепра, но с рядом послаблений, разрешив «в виде исключения» взлет и посадку в международных аэропортах городов Харькова, Днепра и Запорожья «при условии одобрения со стороны компетентных органов Украины и в соответствии с установленными ими условиями».