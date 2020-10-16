Скорая помощь не может подъехать к дому ветерана

Ветеран Великой Отечественной войны 98-летняя Анна Калганова уже год не встает с постели из-за травмы, но медработники не могут подъехать к ее дому на ул.Шатурской на ГРЭС в Инкермане, потому что на дороге нет асфальта.

Как такое возможно в год празднования 75-летия Победы, разбираются правоохранители и власти Севастополя. Первый репортаж о том, что к дому ветерана не может подъехать машина скорой помощи вышел на канале «Первый Севастопольский» еще в апреле, после чего началась переписка с чиновниками разногго уровня, превратившаяся в бюрократический пинг-понг.

И.о.руководителя Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев 15 октября поручил организовать проверку действий должностных лиц по публикациям в СМИ о проблеме А.Калгановой.

Ранее с этим вопросом разбиралась и прокуратура Балаклавского района Севастополя. Установлено, что состояние автомобильной дороги на ул.Шатурской не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и требованиям технических регламентов, что препятствует доступу скорой помощи к месту жительства ветерана, создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Районная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Инкермана отремонтировать и благоустроить ул.Шатурскую. Иск находится на рассмотрении Балаклавского районного суда Севастополя, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Губернатор города Михаил Развожаев поручил социальным службам выяснить, почему А.Калганова проживает в таких условиях.

— У нас есть программа, которая выделяет благоустроенное жилье всем ветеранам Великой Отечественной войны. Мне неоднократно докладывали, что все эти вопросы в Севастополе давно решены. Мне не очень понятно, как бабушка находится там в индивидуальной жилой застройке, хотя могла получить квартиру по российскому законодательству. Может быть в этой квартире кто-то другой живет, мы с этим обязательно разберемся, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.

По его поручению, 150 метров улицы Шатурской будет заасфальтировано в ближайшее время.

На сайте правительства Севастополя 15 октября размещены фотографии, как дорогу к дому ветерана подсыпают асфальтной крошкой.