Севастопольцы не довольны ходом реконструкции сквера на улице Пушкина

Как выяснилось, проект реконструкции сквера им.Василия Бузина в центре города содержит массу неточностей и откровенных ошибок. Его необходимо переделывать.

К депутатам заксобрания Севастополя обратились ветераны органов внутренних дел, которые всегда шефствовали над сквером, и представители чернобыльцев, планирующие обустроить здесь аллею в память о 35-летии аварии.

Депутаты Андрей Куринов, Артем Гордиенко, Вячеслав Камзолов и Елена Глотова разбирались в ситуации с ремонтом на месте.

— По словам представителей подрядчика, проект реконструкции сквера содержит комплексные нарушения. В частности, проектировщики из Санкт-Петербурга допустили много неточностей, а некоторые элементы проекта выполнены без учета масштаба и привязки к местности. Например, не учтено большое количество уже существующих растений, новые опоры освещения по проекту расположены просто по центру пешеходной дорожки, — отметил заместитель главы комитета по градостроительству и земельным вопросам А.Куринов.

По его словам, деревья, которые предусмотрены в проекте, довольно редкие, их невозможно приобрести в крымских питомниках, а многие из них вообще не приживутся в южном климате.

— Большая проблема в том, что проектом не предусмотрен подвод воды к уже существующему в сквере декоративному водоему, традиционно много вопросов с сетевыми организациями и получением технических условий. Не решен вопрос с отводом дождевой воды и обустройством ливневок, — возмущается депутат.

Представители подрядчика отметили, что из-за неточностей проекта велика вероятность, что сроки реконструкции сквера будут сорваны — придется разрабатывать новый проект.

По итогам рабочей поездки депутаты решили провести «круглый стол», пригласив представителей профильных органов исполнительной власти, общественников и подрядчика, сообщила пресс-служба Севастопольского отделения партии ЛДПР.

Реконструкция проводится в рамках программы «Формирование современной городской среды». Проектно-сметная документация выполнена петербургской компанией ООО «Оптимус». Техническим заданием предусмотрены прокладка инженерных сетей, устройство пешеходных зон и детской площадки, замена светильников, высадка зеленых насаждений и обустройство газонов, монтаж малых архитектурных форм в виде скамеек, урн и вазонов.

Работы должны завершить к 30 ноября 2020 года.