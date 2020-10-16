Ремонт пруда продолжается

Пруд Туристский у села Орлиное должны отремонтировать и заполнить водой к началу 2021 года.

Как сообщил газете председатель Орлиновского МО Александр Богуш, до конца октября «разроют дамбу и проведут ремонт протекающей после ремонта трубы».

Оперативным управлением гидротехнического сооружения (ГТС) пруд Туристский, что расположен южнее села Орлиное, сейчас занимается подведомственное Севприроднадзору ГБУ «Экологический центр». Именно это учреждение ведет сейчас ремонт пруда, который пока не дал положительных результатов.

Редакция отправила информационный запрос в ГБУ «Экологический центр» с просьбой разъяснить ситуацию с ремонтом. Вот, что выяснилось.

Раньше за пруд отвечало ГАУ «Севастопольское лесничество», тоже подвед Севприроднадзора. Лесники успели выполнить там часть ремонтных работ. Теперь же обеспечивать безопасность использования пруда и вести мониторинг его состояния должно ГБУ «Экологический центр».

«Намечены мероприятия, позволяющие продлить межремонтный эксплуатационный период до капитального ремонта. Финансирование вышеуказанных мероприятий будет осуществляться по мере необходимости в рамках государственного задания на выполнение работ по эксплуатации ГТС и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении ГБУ Севастополя «Экоцентр», — многословно и туманно ответил директор ГБУ «Экологический центр» Владимир Торчинский на конкретные вопросы: какие работы на пруду уже выполнены и возникли ли трудности.

Из более-менее конкретного — это дата завершения ремонта: «После проведения работ по приведению ГТС до проектных норм, в конце 2020 — начале 2021 года запланировано контрольное наполнение водоема до уровня, обеспечивающего безопасную эксплуатацию».