Расплачивался поддельными двухтысячными купюрами

В сентябре нынешнего года в нескольких магазинах были выявлены двухтысячные фальшивые купюры с одинаковым серийным номером. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 41-летний местный житель, ранее судимый за кражу, в интернете приобрел поддельные купюры, а затем расплатился ими в торговых павильонах и магазинах на территории Ленинского и Гагаринского районов Севастополя.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали подозреваемого, а купюры с признаками подделки изъяли. Эксперты-криминалисты установили, что изъятые банкноты не являются билетами Центрального банка РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за «изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия, направленные на установление причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям, продолжаются, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.