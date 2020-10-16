Особый противопожарный режим объявили до 30 октября

— Учитывая, что в настоящее время стоит теплая сухая погода, а также не уменьшается количество возгораний на открытых территориях, с 16 октября сроком на 15 календарных дней (до 30 октября включительно) предлагается ввести особый противопожарный режим в лесах и на прилегающих территориях, — анонсировал принятие документа и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, речь идет о 16 населенных пунктах, пяти лесничествах, 50 садовых товариществах и местах массового отдыха.

Исключения составляет Торопова дача, а также случаи, связанные с заготовкой населением недревесных лесных ресурсов (валежника) для собственных нужд. Сбор валежника должен происходить исключительно в присутствии лесников.