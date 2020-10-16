Новый антирекорд по заболевшим — 42 случая

По состоянию на утро 16 октября в Севастополе зарегистрировано 42 новых случаев заболевания covid-19. Все — местные жители в возрасте от 12 до 90 лет.

Скончалась 92-летняя женщина. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1494 человека, выздоровели 1007 человек, 45 — умерло.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 307 человек, в больнице №9 — 232. Под наблюдением по месту жительства — 390 человек.

Как было решено на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 15 октября, в Севастополе ковидные больные с легким или бессимптомным течением заболевания будут лечиться на дому, так как свободных коек в больницах не осталось.

В городе на две недели закрыты культурные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Рост заболеваемости в Севастополе начался с сентября. Ежедневно фиксировалось около 20-30 новых случаев.

В Крыму число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 6,6 тысячи человек. Вторые сутки подряд фиксируют рекордный прирост заболевших — 171 случай.