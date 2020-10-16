На цифровизацию «Зеленого фонда Севастополя» выделили 7 млн рублей

Постановление об этом принято на заседании правительства 15 октября. Речь идет о создании ведомственной автоматизированной информационной системы «Зеленый фонд города Севастополя».

Постановлением предусматривается выделение 7,4 млн рублей главному управлению информатизации и связи путем перераспределения бюджетных ассигнований Севприроднадзора.

— Данная информационная система будет представлять собой базу данных всех зеленых насаждений Севастополя, что позволит планировать вырубки и компенсационные посадки всех зеленых насаждений. Там же будет публичная часть в виде публичного портала, на котором можно будет посмотреть реестр выданных порубочных билетов и в режиме онлайн увидеть, на какие зеленые насаждения выдавались порубочные билеты, — прокомментировала начальник главного управления информатизации и связи города Александра Осипова.

Она отметила, что система также будет интенгрирована с региональным порталом Госуслуг, на котором данная услуга будет предоставляться в электронном виде.

Как предполагается, теперь любой житель города сможет увидеть, как вырубленное дерево обновилось на другом земельном участке.

К тому же,млжнго будет получить информацию о количестве средств, поступивших в фонд и то, на как они потрачены на цели восстановления зеленых насаждений.

— Мы загрузим в систему все имеющиеся справочники по Красным книгам и по классификации зеленых насаждений. Таким образом будет автоматически формироваться стоимость порубочного билета, — сообщила А.Осипова.

Она также сказала, что подобные системы уже созданы в Москве, Пермском и Красноярском краях, но именно в такой фукциональности Севастополь является первопроходцем.

Другое дело, что такой портал планировалось создать еще в июле. Что касается реестра зеленых насаждений, то его создания потребовала прироохранная прокуратура.