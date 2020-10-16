На ремонт дорог дали еще полмиллиарда

Севастополь будет осваивать дополнительно выделенные из федерального бюджета 437 млн рублей на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть», сообщил 15 октября на заседании правительства директор дептранса Сергей Румянцев.

Речь идет о корректировке финансирования по мероприятиям «ремонт автомобильных дорог» по госпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— В ближайшее время приступим к контрактации и исполнению данных обязательств, — сказал С.Румянцев.

Напомним, что регион получил эти деньги, как передовик в дорожном строительстве, о чем заявил в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Севастополь.