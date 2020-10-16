Горел лифт в доме на ул.Юмашева

За полчаса до полуночи в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоэтажного дома на ул.Юмашева.

На месте пожарные сформировали газодымозащитное звено и проникли в подъезд для поиска очага возгорания. Выяснилось, что горит мусор в шахте лифта на площади три квадратных метра. На тушение незамедлительно был подан ствол «Б». Параллельно сотрудники МЧС провели эвакуацию 24 жильцов ближайших квартир.

Полностью пожар ликвидирован в 0.13. В работах от МЧС были задействованы 17 человек личного состава и семь единиц техники. Причины происшествия уточняются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.