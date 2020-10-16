Дама забыла в баре 105 тысяч рублей

37-летняя женщина допоздна засиделась в одном из питейных заведений Севастополя и ушла домой, забыв свою сумочку. Этим немедленно воспользовался другой посетитель бара. Мужчина тайком похитил из оставленной сумочки все деньги — 105 тысяч рублей — и скрылся. Похищенное он потратил на свои нужды.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника. Ранее 35-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.