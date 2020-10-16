Автобус №38 будет заходить в Инженерную балку

На Северной стороне с 14 октября организован новый автобусный маршрут №38, который будет заходить на улицу Инженерная балка. Там даже обещают установить «умную остановку».

Как сообщил и.о.начальника управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Анатолий Терещенко, прежде эта улица не была обеспечена общественным транспортом, жителям приходилось пешком добираться до площади Захарова.

После проведенного ремонта дороги на пересечении с улицей Береговая обустроили разворотную площадку для автобусов и установили соответствующий дорожный знак. Это позволило организовать остановку, на которой, правда, пока нет остановочного павильона.

— До конца года там планируется установить «умную остановку». Дополнительно прорабатывается вопрос установки еще двух остановочных павильонов, — пообещал А.Терещенко.

По его словам, маршрут №38 начинается на улице Захарова и продолжается до пересечения улиц Инженерная балка и Береговая.

Протяженность улицы Инженерная балка составляет 3,8 км. В данном районе проживают примерно пять тысяч человек. К тому же там находится ремонтная база Черноморского флота с большим количеством работников.

А.Терещенко также рассказал, что в настоящее время в рамках госконтракта проходит оптимизация маршрутной сети города, существующая схема перерабатывается и переосмысливается. Результаты этого переосмысления станут известны горожанам до конца года.

Добавим, что всего на Северной стороне действует 17 автобусных маршрутов.