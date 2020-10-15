Запускают поезд из Крыма в Смоленск

Города Смоленской, Брянской и Орловской областей с конца октября будут объединены маршрутом поездов «Таврия» Смоленск – Симферополь, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».

Поезда из Симферополя в Смоленск будут курсировать с разной периодичностью и следовать через Брянск, Орел, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В составе поездов как купейные, так и плацкартные вагоны. Время в пути — 51 час.

Первый железнодорожный состав «Таврия» № 374/373 отправится 23 октября в 10.10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Смоленск 25 октября в 13.08.

В этот же день состав отправится в обратном направлении в 18.50 и прибудет в Симферополь 27 октября в 22.10.

Стоимость места в плацкартном вагоне — 2986 рублей, в купе — чуть более 3,5 тысяч рублей.

Кроме этого, назначены дополнительные поезда по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Составы проследуют такие крупные города, как Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-На-Дону.

Билеты на новые направления доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.