Все культурные учреждения закрыли на две недели

Оценив существующую эпидситуацию как стабильно тяжелую, губернатор Севастополя объявил на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 15 октября очередные ограничительные меры на ближайшие две недели.

Запрещается проведение на территории города всех зрелищных, публичных, культурных, досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе в помещениях.

Исключение сделано для спортивных мероприятий на открытом воздухе, с количеством участников не более 50 человек.

Театры и кинотеатры закрываются для посещения, там разрешены только текущая деятельность и репетиции при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Запрещается проведение больших свадеб. На торжественной регистрации брака должно быть не более 15 человек.

Запрещается деятельность по предоставлению экскурсионных услуг.

Органам государственной власти и местного самоуправления приказано проводить только неотложные совещания на не более 30 участников. В остальных случаях нужно использовать дистанционный формат.

Гостиницам и другим средствам размещения поручено принимать гостей только по предъявлении результатов тестирования на covid-19 методом ПЦР или методом выявления антител, сделанных не более чем за пять дней до заселения.

С начала сентября в Севастополе ежедневно выявляют около 30 заразившихся коронавирусом. Свободных коек для ковидных больных в больницах города больше не осталось.