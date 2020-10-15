В Севастополе будет только одна налоговая инспекция

С 23 ноября 2020 года Гагаринская и Ленинская (межрайонная) налоговые инспекции Севастополя прекратят свою деятельность путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Севастополю (код налогового органа — 9200).

Постановка на учет в новом органе организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в ликвидируемых инспекциях, будет проведена автоматически без участия налогоплательщиков.

Прием налогоплательщиков будет вестись по прежним адресам: ул.Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74; ул.Кулакова, 37. Приема по адресу: ул.7 Ноября, 3, не будет.