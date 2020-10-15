Простые электросчетчики меняют на «умные»

С 1 июля 2020 года в России начат переход на интеллектуальные системы учета электрической энергии.

Интеллектуальные счетчики умеют не только дистанционно передавать данные, но также отслеживают показатели качества напряжения, дистанционно меняют тарифное расписание. Такой «умный» счетчик может и ограничить потребление электроэнергии, если вы за нее задолжали. Автоматическое снятие показаний счетчика исключает ошибки и делает процесс начисления платы за услугу более прозрачным.

Установка и замена общедомовых и квартирных электросчетчиков производятся бесплатно. О замене прибора учета потребителей уведомляют заранее. Приоритет отдается тем, у кого приборы учета уже требуют поверки, неисправны или вовсе отсутствуют. В иных случаях можно продолжать использовать имеющийся электросчетчик либо произвести замену на платной основе.

Максимальный срок, в течение которого счетчик должны заменить после подачи соответствующей заявки, — шесть месяцев.

«Замена и установка приборов учета электроэнергии производятся в рамках реализации постановления Правительства РФ от 18.04.2020 №554. За общедомовые и квартирные приборы учета в Севастополе отвечает гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «Севэнергосбыт», а за установку «умных» счетчиков юридическим лицам и потребителям индивидуальных жилых домов — сетевая компания», — сообщили в пресс-службе Севэнергосбыта.

Предприятие «Севэнергосбыт» в этом году должно установить две тысячи общедомовых и четыре с половиной тысячи новых «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах Севастополя. А до конца 2023 года — более 62 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Получить консультацию по установке интеллектуального счетчика можно по телефону «горячей линии»: 8-800-733-33-10 или через «Личный кабинет» на сайте Севэнергосбыта sevenergosbyt.ru.