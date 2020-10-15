Легкую форму covid-19 теперь будут лечить дома

Такое решение принято в Севастополе 15 октября на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— С понедельника наша система здравоохранения будет готова перейти на лечение легких и бессимптомных форм на дому. Решения об этом и соответствующую дифференциацию будут осуществлять врачи, с учетом социальных обстоятельств, — объявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он объяснил, что медикаменты в таких случаях будут доставляться больному из поликлиники. Таким же образом будут осуществляться контроль за состоянием и забор анализов.

В случае ухудшения больной будет госпитализирован.

С начала сентября в Севастополе ежедневно выявляют около 30 заразившихся коронавирусом, с октября — уже под 50 ежедневно. В больницах города имеется только 610 коек для ковидных больных, а госпитализированных с таким диагнозом уже больше.

Общее количество заболевших на 15 октября с начала года — 1452 человека, выздоровели 965, умерли 44.