Иностранный наркодилер пойман в Крыму с поличным

Крымские пограничники задержали гражданина иностранного государства, который планировал организовать канал незаконного оборота наркотиков через государственную границу России.

В поле зрения сотрудников Управления ФСБ РФ по республике Крым попал гражданин 1967 года рождения, прибывший на полуостров работать в сфере туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

После комплексной проверки пограничники установили, что мужчина планировал организовать межрегиональный канал незаконного оборота наркотических средств, но был пойман с поличным. При осмотре салона его автомобиля правоохранители изъяли несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения.

Позже проведенное криминалистами исследование подтвердило, что обнаружена марихуана общей массой более 420 граммов (в пересчете на высушенное вещество).

53-летний иностранец заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Ведутся следственные действия.