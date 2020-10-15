Будет новый тротуар и дорожка к мусорным контейнерам

Ремонт пешеходной сети вдоль дома №59 по пр.Октябрьской революции и дома №26 по ул. Юмашева запланирован Внутригородским муниципальным образованием Гагаринского района на четвертый квартал 2020 года.

Такой ответ на публикацию «Грязь и разруха царят в центре Гагаринского района» в «Севастопольской газете» прислал в редакцию департамент городского хозяйства Севастополя.

Также в документе, подписанном и.о. главы городского хозяйства Андрея Анохина, сказано, что разработан проект благоустройства внутридворовой территории дома №59 по пр. Октябрьской Революции, который включает в себя устройство дорожки к контейнерной площадке по вышеуказанному адресу. Проведение строительных работ запланировано на 2021 год.

Напомним, грунтовой проезд к мусорной контейнерной площадке, установленной во дворе проспекта Октябрьской революции, 59 за многие годы был превращен тяжелой техникой в непроходимое болото. А убитая тротуарная дорожка, ведущая от остановки «Улица Юмашева» вдоль дома №59 по проспекту Октябрьской революции с одной стороны и забором Юмашевского рынка с другой, стала небезопасной полосой препятствий для пешеходов.