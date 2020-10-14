Жители продолжают отстаивать улицу Льва Толстого

Уже на следующий день после вынесения Ленинским районным судом решения не в пользу жителей улицы Льва Толстого, судившихся с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и требовавших остановить ремонт дороги, вернуть ей прежнюю ширину и компенсировать вырубленные зеленые насаждения, к домам №15, 17, 19 подогнали технику, чтобы расширить там проезжую часть за счет тротуара. Разумеется, жители вышли противостоять этому, тем более, что судебное решение от 13 октября еще не вступило в силу.

Но дорожные рабочие медлить не собирались и для поддержки вызвали на место самого и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева. А тот для верности вызвал наряд полиции.

Полицейские приезжают на улицу раздора, как утверждают жители, уже не впервые, а потому в конфликт стараются не встревать.

— Мы продолжаем препятствовать разрушительной реализации проекта по капитальному ремонту улицы Льва Толстого и настаиваем на соблюдении российских норм законодательства, в том числе санитарных, которые почему-то на нашей улице не просто не действуют, а грубо нарушаются, — заявила «Севастопольской газете» житель улицы Елена Петеркова.

По ее словам, жители намерены бороться до победного конца, поскольку они здесь живут, а проводимый ремонт качество их жизни ухудшает. Расширение проезжей части выполняется за счет сужения тротуаров, и, стало быть, нарушения санитарных норм.

Однако и.о. директора департамента с этим не согласился. В разговоре с возмущенными толстовцами он ссылался на нормативную ширину тротуаров в 2,25 метра, не привязываясь к расположению домов по отношению к этой самой проезжей части. За благо для жителей С.Румянцев считает и устройство парковочного кармана у школы №14. Дескать, это поможет родителям возить своих детей в школу.

Вопрос про парковочный карман прямо под окнами дома №23 он вообще не понял. Вскоре такой же появится и у домов №15, 17 и 19, жители которых пополнят список жертв капитального ремонта улицы Льва Толстого.

Кстати, они не намерены сдаваться и продолжат борьбу за свою улицу в высших судебных инстанциях.